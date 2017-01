Isola dei Famosi, tra Marco e Paola scene da "Ghost"

Momenti romantici sull' Isola dei Famosi Paola e Marco , che davanti all'impasto delle pagnotte hanno riproposto la celebre scena di "Ghost" con Demi Moore e Patrick Wayne Swayze. "Oggi non hai ancora cantato, canta per favore. Mentre impasti..." lo sprona la Bonas e lui la accontenta, dedicandole "Unchained Melody". L'atmosfera si fa suggestiva e, complice il tramonto, a Paola scappa anche una lacrima: "Mi fai piangere...".

Il gruppo sembra aver riaccettato Paola nel gruppo, dopo le sue lamentele per come era stata estromessa dalla gestione della farina, e la sua positività a rasserenato anche gli altri naufraghi di Cayo Paloma. La sola cosa importante per tutti è che il pane venga buono.