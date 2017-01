Isola dei Famosi, Simona Ventura e Aristide vanno dai desnudi

Dopo l' infortunio durante la prova leader , una nuova avventura aspetta Simona Ventura all' " Isola Dei Famosi ". La conduttrice e Aristide raggiungono la Isla Desnuda per portare il fuoco in cambio della maschera. Giacobbe, Patricia e Paola sono entusiasti per l'arrivo degli ospiti e mostrano ai nuovi arrivati la capanna dove dormono. Per poter fare lo scambio i due naufraghi devono restare due giorni.

Simona e Aristide devono portare su Isla Desnuda una fiaccola di fuoco da barattare con la maschera che i desnudi hanno appena conquistato. Per poter avere la maschera devono passare due giorni e due notti con loro sull'altra isola. I due naufraghi possono portare via la propria razione di cibo e il sacco con i vestiti. Sull'isola l'arrivo del fuoco crea subito un'atmosfera positiva: Paola e Patricia si concedono del tempo per fare il saluto al sole insieme a Simona. E quest'ultima, in confessionale, sottolinea come in queste condizioni estreme, la nudità passa in secondo piano: l'importante è sopravvivere.