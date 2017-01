Isola dei Famosi, Paola litiga con tutti: sale la tensione

Nuovi momenti di tensione sull' Isola dei Famosi E' durato poco il riavvicinamento tra Paola e Jonas . Paola infatti si è lamentata on Mech degli sguardi insidiosi di Berami: "Mentre mangiavo il pane, lui guardava il mio per vedere se era più grande", spiega. I due hanno anche battibeccato per il brodo. Giacobbe Fragomeni si mostra sempre più infastidito con la Bonas, e la considera troppo protagonista.

La tensione tra Paola e Jonas è palpabile. Mentre gli altri decidono i turni in cucina, la showgirl insiste per avere anche il brodo, mentre l'attore ne farebbe anche a meno e lascerebbe cucinare Mercedesz.



Dopo la Prova Ricompensa tra la Bonas e Giacobbe scoppia una lite: "Gridi e dai fastidio. Urli sempre e metti agitazione, devi stare tranquilla". Paola rivendica il diritto di parlare quanto vuole e successivamente in confessionale rivela tra le lacrime che trova cambiato il suo ex compagno di Isla Desnuda.