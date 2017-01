Isola dei Famosi, Matteo Cambi dopo il ritiro: "Mi imbarazzava essere nudo"

Nessun rimpianto per Matteo Cambi , l'ex naufrago che ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi dopo appena una settimana su Isla Desnuda. "Ho abbandonato il reality perché non provavo più stimoli in quel contesto e il trovarmi nudo davanti alle telecamere mi procurava non poco imbarazzo - ha dichiarato - Attualmente la mia priorità è concentrarmi sul libro e in un secondo momento valutare la possibilità di ricominciare a fare l'imprenditore".