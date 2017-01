Isola dei Famosi: lettere da casa e Alessia si dedica alla cura di sè

Sull'isola dei Famosi i naufraghi ricevono una bella notizia. A Playa Uva, lo spirito dell’isola ha portato un messaggio. E' Mercedesz a leggerlo: quattro naufraghi potranno leggere delle lettere scritte per loro da una persona cara. Sarà tutto il gruppo che dovrà scegliere chi potrà salire sul cayuco per raggiungere le lettere. Intanto su Playa Soledad, Alessia decide di prendersi cura di sé.

Dopo aver letto il messaggio inviato dallo spirito dell’Isola, Paola insiste molto per poter essere una dei quattro. Il gruppo invece fa il nome di Marco, da sempre il più nostalgico. Poi vengono scelti anche Gracia e Jonás. Cristian si allontana e passa qualche momento in solitudine. Avrebbe voluto che Jonás avesse fatto il suo nome e invece ha pensato solo a se stesso “la maggior parte sono qua per giocare ma quando si tratta di fare qualcosa per gli altri, difficilmente lo fanno”. I quattro prescelti si recano a Cayo Paloma dove trovano le lettere scritte dai loro famigliari. Tutti si commuovono molto. Jonás legge le parole della madre alla quale è particolarmente legato: “Ho una connessione molto forte con mia madre. Lei mi ha insegnato tutto… senza di lei non sarei niente”. Anche Gracia e Paola ricevono la lettera scritta dalle loro madri e piango di gioia. Marco, invece, legge le parole della zia. Una persona che è sempre stata presente e importante nella sua vita.



Su Playa Soledad Alessia , passa intanto tutta la mattinata curando il proprio corpo: si fa uno scrub con la sabbia, si lava i capelli e si pettina e poi fa un lungo bagno in mare.