Isola dei Famosi, Cristian e Jonas alla resa dei conti

Motivo del contendere le lettere scritte dai parenti dei naufraghi e fatte pervenire dalla produzione. Al momento di scegliere i quattro fortunati che potevano ricevere la missiva, Jonas ha fatto il nome di Marco. Un duro colpo per Cristian che, facendo conto sull'amicizia dello spagnolo, dava per scontato che avrebbe fatto il suo nome.



Immediata la richiesta di confronto di Gallella a Berami. Cristian fa notare come sperasse di ricevere qualcosa dalla fidanzata ma Jonas difende la propria scelta spiegando che a suo parere Carta era uno di quelli che più avevano bisogno un simile conforto. Cristian ascolta ma non si convince, tanto più pensando alla ciotola di riso ceduta a Jonas solo qualche giorno prima. La vendetta arriverà al momento delle nomination? Stasera lo sapremo...