Isola dei Famosi: continuano le liti per il cibo e Jonas... ha un mancamento

Meglio era andata con i la pesca. Un'insolita abbondanza di pesce rende il tutto più piacevole ad appagante, anche se c'è chi resta counque a mani vuote. Come Gianluca , che prova a catturare alcuni alcuni pesci ma in modo maldestro e ma con scarsi risultati. O Jonas e Cristian , che si arrampicano su degli alberi e usano una sciarpa come se fosse un retino. Il risultato è che restano a mani vuote.L'attore spagnolo ha anche un momento di commozione ricordando il nonno, che era pescatore.

Chi paradossalmente sembra passarsela meglio di tutti è Alessia. Nella sua solitudine non ha problemi di relazioni difficili e di divisioni di cibo contestate. Playa Soledad le sta dando anzi forza. Passa molto tempo sugli scogli, dove riesce a prendere e a mangiare i ricci e spesso rimane in acqua per soffrire meno il caldo.



La ragazza riceve anche una sorpresa: mentre sta mangiando un cocco, vede arrivare dal mare una bottiglia con dentro un messaggio. Le viene comunicato che sull’isola c’è il totem dei doni. Per trovarlo si avventura nella natura combattendo la sua grande paura per i serpenti. Con il totem trova una pentola con del riso. Anche su Playa Soledad, il mare regala una abbondante pesca. Sulla spiaggia arrivano dei piccoli pesci che Alessia cattura aiutandosi con la pentola.