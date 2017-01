Isola dei Famosi, Alvin: "Ottimo cast, i naufraghi hanno caratteri molto diversi"

"Sono quasi pronto con la valigia e anche psicologicamente perché non vedo l'ora di essere là, ma la famiglia mi mancherà" ammette Alvin, che anche quest'anno sarà l'inviato sul campo del reality "Tornare sull'Isola è un'esperienza pazzesca, è bellissimo e cercherò di vivere nuove emozioni in Honduras".



Un'avventura elettrizzante, ma anche molto impegnativa: "La mia giornata-tipo inizia alle 7, colazione e dopo ci sono i giochi insieme ai naufraghi, nelle location vicino a Cayo Cochinos. Poi registro i voice-over per il giorno dopo e vado a dormire verso l'una. In media dormo sei ore a notte, salvo imprevisti come ad esempio un geko sulla parete che non ti fa chiudere occhio".