Isola dei Famosi, Alessia Reato su Playa Soledad: "Ce l'hanno fatta tutti, ce la farò anch'io"

Alessia Reato inizia la sua avventura su Playa Soledad con la carica giusta ed è sicura di poter sopravvivere in solitaria. "Ce l'ha fatta Simona, ce l'ha fatta Stefano, ce la posso fare anche io. Non mi manca nulla" esclama con positività la showgirl. Prima di abbandonare l'Isola dei Famosi, l'ex naufrago Orfei le aveva dato alcuni consigli per rendere più piacevole il soggiorno. Riuscirà a metterli a frutto nel modo giusto?