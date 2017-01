11 aprile 2016 Isola dei Famosi 2016: nomination a tre Gracia-Paola-Andrea, la Ventura torna a casa Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è arrivato a uno snodo cruciale...

Sesta puntata per L'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini e Mara Venier è arrivato a un punto di svolta. A sfidarsi in nomination questa settimana saranno Gracia, Andrea e Paola, quest'ultima nominata dalla leader della settimana, Alessia Reato. Stefano Orfei, dopo aver perso al televoto di questa settimana, ha deciso di sfidare la Ventura per rimanere su Playa Soledad e ha vinto: Simona torna a casa.

Giro di boa, i naufraghi sono sull'Isola da più di un mese e come visto nelle ultime due puntate i rapporti sono arrivati alla resa dei conti. Alessia inizia ricordando quanto accaduto settimana scorsa, con il momento di panico durante la prova della resistenza sott'acqua. Le urla "Alvin, Alvin" sono destinate a diventare un tormentone che durerà a lungo.



Ma si affronta subito la sfida dei due nominati. In un video si vedono i commenti dei vari abitanti dell'Isola nel corso della settimana e in molti casi Paola finisce nel mirino. Al rientro in studio Alfonso rimprovera Gracia Torres e Mercedesz di essere un po' troppo maestrine.



LA CRISI DI SIMONA - Si passa su Playa Soledad, dove si ripercorrono i momenti difficili vissuti da Simona Ventura nel corso degli ultimi giorni passati in solitudine. Alessia la rincuora dicendole che a suo parare ha tirato fuori un'umanità che la gente apprezzerà molto. Lei spiega di essersi persino riavvicinata alla fede in questa settimana e avere trovato molta forza in questo.



IL PRIMO VERDETTO - E' già momento di dare lo stop al televoto. Siamo vicini al verdetto sulla sorte di Stefano e Paola. Nel frattempo si passa alla spiaggia dove si svolge la prova "dell'orologio honduregno", per stabilire chi sarà il primo nominato della puntata. A vincere è la squadra di Alessia Reato con Marco Carta e Andrea Preti. Questi tre si disputeranno la prova leader mentre il pubblico, con il televoto, sceglierà il primo nominato di questa sera tra i sei rimanenti. Ma si torna in Palapa per il risultato del televoto: Stefano è quello che deve lasciare l'Isola, Paola è salva.

AMORE O CALCOLO? - Viene fatta vedere una clip dove il protagonista è Andrea. Accusato di essersi avvicinato a Mercedesz per calcolo. Interrogato da Alessia in proposito svela che inizialmente era stato incaricato da alcuni naufraghi di avvicinarsi a Mercedesz per carpirne i segreti e poi nominarla. Ma una volta conosciuta "l'anima della ragazza" ha cominciato a sentire qualcosa e ha abbandonato la strategia. Mara dallo studio lo invita a fermarsi che "fai miglior figura" e la figlia della Henger non gli crede. Invitato a fare i nomi, Andrea tira in ballo Simona, Stefano e Marco. Marco è l'unico presente è non solo smentisce l'accusa ma ribalta la cosa citando "movimenti strani" di Preti in avvicinamento a Marcedesz.



IL COMMENTO DI PAOLA SU MARCO - Marco vuole sapere se è vera un'uscita di Paola che gli è stata riportata da Andrea. La ragazza lo avrebbe definito "prima donna" e "checca isterica". Le immagini registrate mostrano la Caruso parlare di prima donna ma non l'altro termine. Marco vuole sapere per capire se è stato fatto un commento "discriminatorio". Le accuse si incrociano senza che le riprese video possano smentire o suffragare questa o quella versione.



PRIMO NOMINATO - Dopo aver fatto vedere la "rinascita" di Alessia da quando Simona ha lasciato l'Isola, si passa ai sei che sono rimasti nominabili per vedere chi sarà il primo della serata ad andare in nomination. Si salvano nell'ordine Jonas, Giacobbe, Mercedesz e Cristian. Se la giocano quindi Gianluca e Gracia. E ad andare in nomination è proprio quest'ultima.