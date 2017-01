"L'Isola dei Famosi": tra Paola, Gracia e Mercedesz scoppia la... tregua

A "L'lsola dei Famosi" si avvicina la finale e il pensiero di poter finalmente tornare a casa rasserena i naufraghi. Soprattutto le ragazze. E così, per la prima volta in quasi due mesi, Paola Caruso, Gracia De Torres e Mercedesz Henger trascorrono insieme alcuni momenti di serenità, senza litigi, né tensioni. La prima a meravigliarsi è la Bonas: "Secondo me qui a Playa Dos nevica", dice in confessionale. Ma la tregua quanto durerà?