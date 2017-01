"L'Isola dei Famosi", Simona Ventura si commuove per la sorpresa di compleanno

3 aprile 2016 "LʼIsola dei Famosi", Simona Ventura si commuove per la sorpresa di compleanno La conduttrice compie 51 anni e riceve un mazzo di fiori, una lettera e un videomessaggio dalla famiglia

A "L'Isola dei Famosi" è il giorno del 51mo compleanno di Simona Ventura, che si sveglia malinconica al pensiero di dover festeggiare lontano dalla famiglia. Ma per la conduttrice c'è una sorpresa che le tira su il morale. SuperSimo riceve un mazzo di fiori, una lettera e un videomessaggio dalla sua famiglia. Un regalo che la fa scoppiare in lacrime e le dà energia: "Cercherò di arrivare fino alla fine per voi", promette.

Dal mare arriva però una sorpresa: una bottiglia galleggiante, prontamente recuperata da Paola Caruso. Il messaggio annuncia alla Ventura che sta per arrivare un barchino solo per lei. La conduttrice sale sulla barca, direzione Cayo Paloma, dove trova fiori, una lettera e un tablet. Sono un regalo del compagno Gerò e dei suoi figli. La Ventura si commuove, ringrazia e tra le lacrime dice: "E' un compleanno indimenticabile. Mi mancate tanto, però cercherò di farmi forza".