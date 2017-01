"L'Isola dei Famosi", pollo e patate riportano il buonumore

18 marzo 2016 "LʼIsola dei Famosi", pollo e patate riportano il buonumore I naufraghi vincono la prima prova ricompensa e si godono entusiasti il cibo, ma Fiordaliso non è contenta Fiordaliso furiosa con Aristide: "Hai tradito il gruppo"

A "L'Isola dei Famosi" i naufraghi vincono la prima prova ricompensa e si aggiudicano pollo arrosto con patate, accolti come una benedizione dopo i tempi di magra arrivati in seguito all'affaire accendino che ha di fatto tolto il fuoco agli isolani. La vittoria fa salire l'entusiasmo a Cayo Paloma, con il gruppo felice di aver dato dimostrazione di unità. Solo Fiordaliso non condivide la gioia dei compagni.

La prova ricompensa prevedeva un percorso in mezzo al mare su pali sostenuti dai naufraghi. Un concorrente doveva camminare in equilibrio sui pali sorretti dal resto del gruppo e raggiungere una piattaforma per piantare un totem in un supporto. A Cayo Major, dove si è svolto il tutto, il primo tentativo di Gracia era andato fallito. A riprovarci è stato Jonas, che con grande freddezza e con l'aiuto degli altri naufraghi è riuscito a vincere l'agognata ricompensa.