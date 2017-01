"L'Isola dei Famosi", Paola Caruso litiga con Marco Carta e Aristide medita di lasciare

Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta 1 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 2 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 3 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 4 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 5 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 6 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 7 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 8 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 9 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 10 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 11 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 12 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 13 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 14 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 15 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 16 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 17 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 18 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 19 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo 20 di 20 Da video Da video Cresce la tensione tra Paola Caruso e Marco Carta I due discutono animatamente e poi si sfogano rispettivamente con Giacobbe e Mercedesz. La Bonas teme di essere tra le prossime nominate dal gruppo leggi dopo slideshow

A Playa Uva, Paola Caruso e Marca Carta si scontrano in maniera apparentemente insanabile. A scatenare l'accesa discussione tra i due è l'atteggiamento della Bonas di "Avanti un altro!". La Caruso discute con Alessia Reato, che, in qualità di cuoca, ripartisce il cibo per il pranzo. La ex desnuda si lagna del fatto di aver ricevuto una porzione di riso e lumache inferiore agli altri naufraghi e Marco Carta interviene in difesa della showgirl: "Ti lamenti sempre", accusa il cantante, innescando il diverbio.



Una discussione non senza strascichi, perché il rapporto teso tra i due preoccupa Simona Ventura, che considera entrambi nel suo gruppo di fedelissimi e non ammette crepe. La conduttrice prima invita la Bonas a chiarire, poi chiama a sé anche Carta, annunciando di voler parlare in privato con entrambi in un briefing a tre. La Caruso accetta i consigli della Ventura, che vede come la persona che può darle quell'affetto che le manca, ma non è totalmente convinta sulla possibilità di trovare un punto di accordo con il sardo.



Paola si sfoga con Giacobbe e piange: "Tu sei l'unico che mi capisce", dice. Marco ragiona con Stefano e Simona mentre vanno a pesca e poi si confida con Mercedesz, che definisce la Bonas "una bomba a orologeria".



I litigi con Gracia e Marco convincono la Caruso di essere tra le possibili nominate della prossima puntata. Anche Cristian Gallella teme la nomination: l'ex tronista è convinto di non piacere al gruppo e la Bonas conferma la sua impressione, improvvisando un ordine di eliminazione deciso "dal gruppo": prima Jonás, poi Cristian e infine proprio lei. Gallella le consiglia di essere se stessa e di non pensare troppo ai televoti e alle dinamiche delle altre persone.



Intanto a Playa Soledad, Aristide Malnati vive un momento di difficoltà. Pur riuscendo a trovare un paguro, l'egittologo decide di buttarlo via e mangia solo qualche fruttino per combattere la nausea. La solitudine si fa sentire e lo studioso medita di abbandonare il reality.