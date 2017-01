"L'Isola dei Famosi", Paola: "Avrei voluto una storia con Jonas e fare l'amore con Andrea"

6 maggio 2016 10:18 "LʼIsola dei Famosi", Paola: "Avrei voluto una storia con Jonas e fare lʼamore con Andrea" In cambio di una ricompensa, i naufraghi devono rispondere con sincerità alle domande delle "conchiglie della verità" e la Caruso svela i suoi desideri più segreti

A "L'lsola dei Famosi" è il momento delle rivelazioni. I naufraghi hanno la possibilità di avere delle ricompense, ma prima devono rispondere con sincerità alle domande contenute nelle "conchiglie della verità". Due quesiti a testa, ai quali i 5 finalisti non si sottraggono. Specialmente Paola, che svela i suoi desideri nascosti: "Avrei voluto una storia con Jonas e poi con Andrea. Fare l'amore sull'Isola sarebbe stata una esperienza unica".

Le "conchiglie della verità" inducono Paola Caruso a rivelare con quale naufrago avrebbe voluto instaurare una relazione sull'Isola e la Bonas non ha problemi a dire che all'inizio si sentiva attratta da Jonas Berami, poi avrebbe voluto seriamente creare qualcosa con Andrea Preti, infine a svelare che l'avvicinamento a Marco Carta era "solo un gioco".



Domanda piccante anche per Gracia, che risponde alla sua conchiglia dicendo che pensa che tra Jonas e Mercedesz ci sia stata della carica erotica inespressa. I diretti interessati non commentano. La modella risponde anche sulla nuova coppia che si è formata all'Isola e ironicamente fa il suo nome e quello della Henger. Solo poche ore prima la spagnola aveva mostrato insofferenza rispetto all'avvicinamento tra la biondina e la Bonas, affermando di essere gelosa più delle sue amiche, che del fidanzato.

Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi 1 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi Paola confessa che avrebbe voluto fare l'amore sull'Isola, Jonas fa commuovere Giacobbe e arrabbiare Gracia 2 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi Paola confessa che avrebbe voluto fare l'amore sull'Isola, Jonas fa commuovere Giacobbe e arrabbiare Gracia 3 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi Paola confessa che avrebbe voluto fare l'amore sull'Isola, Jonas fa commuovere Giacobbe e arrabbiare Gracia 4 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi Paola confessa che avrebbe voluto fare l'amore sull'Isola, Jonas fa commuovere Giacobbe e arrabbiare Gracia 5 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi Paola confessa che avrebbe voluto fare l'amore sull'Isola, Jonas fa commuovere Giacobbe e arrabbiare Gracia 6 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi Paola confessa che avrebbe voluto fare l'amore sull'Isola, Jonas fa commuovere Giacobbe e arrabbiare Gracia 7 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi Paola confessa che avrebbe voluto fare l'amore sull'Isola, Jonas fa commuovere Giacobbe e arrabbiare Gracia 8 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi Paola confessa che avrebbe voluto fare l'amore sull'Isola, Jonas fa commuovere Giacobbe e arrabbiare Gracia 9 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Isola, le "conchiglie della verità" sciolgono i naufraghi Paola confessa che avrebbe voluto fare l'amore sull'Isola, Jonas fa commuovere Giacobbe e arrabbiare Gracia leggi dopo slideshow ingrandisci

Gracia non nasconde la sua delusione nemmeno quando Jonas, chiamato a dire una cosa mai detta prima a ognuno dei compagni rimasti, rivela che non si aspettava di trovarla in finale, viste le sue condizioni fisiche e le pressioni mentali subite.



L'ex tronista ha parole al miele per la Henger e per la Bonas ("Ti sei meritata di essere qui") e quasi fa commuovere Giacobbe: "Avrei voluto avere un fratello maggiore come te". Il pugile dal cuore tenero rimane felicemente colpito dalle parole dell'attore.



Il gioco non crea particolari tensioni nel gruppo, nemmeno quando Paola rispondendo alla sua conchiglia, si autoelegge naufraga più meritevole della vittoria: "Io merito di vincere e chi se no?!"