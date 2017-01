"L'Isola dei Famosi", i finalisti festeggiano con una scorpacciata di riso e pesci

Una volta terminata la diretta della semifinale, i 5 finalisti subito approfittano del ritorno del fuoco su Playa Dos per preparare la cena. Paola , da sempre la più affamata, propone di abolire per una volta le ripartizioni del riso: "Stasera sfondiamoci, andiamo a letto con la pancia così per la felicità", dice. Alla fine la sua idea è accolta dagli altri naufraghi che decidono di mangiare direttamente dalla pentola.

Ma il tempo delle scorpacciate non è finito. All'indomani i naufraghi si danno da fare. Jonas e Giacobbe fanno squadra e si occupano prima del trasporto di oggetti pesanti, dai tronchi ai cocchi. Poi i due seguono l'esempio di Gracia e Mercedesz e vanno a pescare. Berami ha affinato una tecnica che si rivela efficace, tanto che lo spagnolo decide di prendere almeno un pesce per ogni naufrago.



La battuta è proficua. La pesca è abbondante e con le tante lumache raccolte dalle ragazze, consente ai naufraghi un'altra giornata con la pancia piena. Il morale è altissimo. Jonas pulisce il pesce e Paola e Mercedesz lo accompagnano cantando e facendo il tifo per lui. L'attore de "Il Segreto" torna di buon umore e dimentica anche l'amarezza per l'eliminazione dell'amico Cristian.