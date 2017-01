"L'Isola dei Famosi", Fiordaliso furiosa con Aristide: "Hai tradito il gruppo"

A " L'Isola dei Famosi " sale la tensione. Dopo la confessione di Aristide Malnati in merito all'utilizzo dell'accendino ritrovato dalla produzione durante la seconda puntata, Fiordaliso attacca l'egittologo: "Hai tradito il gruppo", accusa la cantante in un confronto a muso duro con lo studioso. Intanto i naufraghi sono ancora senza fuoco.

"Se l'avessero chiesto a te, avresti negato l'evidenza?" "Io mento fino alla fine per salvare il gruppo". L'acceso scambio di vedute tra Aristide e Fiordaliso ha infiammato Cayo Paloma, con la cantante davvero arrabbiata: "Una cosa è certa: a te non ti dirò più un cavolo". "Le regole sono regole", ha ribattuto l'egittologo.



Ma la confessione del naufrago non ha fatto imbufalire solo Fiordaliso. Anche Mercedesz non ha condiviso il comportamento dello studioso: "Io non dico di non confessare, ci può stare – dice la ragazza discutendo con Jonas – Però prima di fare il più bravo della classe, vieni e consultati con noi".