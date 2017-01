"L'Isola dei Famosi 2016", scintille per un cocco tra Paola Caruso e Gracia De Torres

"Contiamo fino a dieci!" suggerisce SuperSimo, rivolgendosi alla Caruso. Un comportamento che fa scattare subito l'analisi di Mercedzs sul fatto che la Bonas sia già schierata con la Ventura e il gruppo di naufraghi a lei vicino.



Tra le due ex desnude la tensione è palpabile. "Aprofitta di ogni secondo per litigare. Io la conosco e mi allontano per non avere problemi", dice Gracia riferendosi a Paola. Ma la modella spagnola ne ha anche per la Ventura, "colpevole" di aver incluso la Bonas nel suo team: "Sarà anche la regina, ma nessuno mi butta giù".