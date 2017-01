"Isola dei Famosi", un complotto contro Marco Carta

A " L'Isola dei Famosi " i naufraghi continuano a tramare strategie e questa volta ad avere la peggio è Marco Carta . Al cantante è giunta voce da qualcuno che Mercedesz, Cristian e Jonás si sarebbero messi d'accordo per eliminarlo, se in puntata venisse innescato il meccanismo di salvataggio a catena: "Sarebbe brutto uscire così, come Aristide".

Marco non sa più di chi fidarsi e nel dubbio preferisce fare finta di niente: "Qui di cose ne dicono tante, non posso parlarne con loro tre perché altrimenti cambiano strategia".

Nel frattempo Andrea Preti sfodera il suo fascino da latin lover con le ragazze, ma con scarsi risultati. Prima prova ad ingraziarsi Mercedesz - che definisce la sua 'Giulietta' - con una romantica passeggiata in riva al mare, ma la ragazza declina l'invito "ci ho pensato, ma preferisco stare un po' da sola". Ancora più sonoro il due di picche ricevuto da Gracia. La modella spagnola si sta godendo il tramonto sul bagnasciuga e lui la raggiunge per contemplarlo insieme, ma non fa nemmeno in tempo a sedersi: "volevo stare un po' da sola, scusami". Alla fine gli rimane solo Gianluca, ma anche lui è una delusione "non dici mai una cosa carina su di me, scherzi sempre".