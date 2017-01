"Isola dei famosi", tutti i vincitori delle precedenti edizioni

Dopo tre anni di silenzio, torna il reality nel 2015: vincono Le Donatella che la spuntano su Brice Martinet e Cecilia Rodriguez

Prende il via mercoledì 9 marzo l'undicesima edizione dell'"Isola dei Famosi", per il secondo anno targata Mediaset. A condurre il reality ci sarà Alessia Marcuzzi, coadiuvata in studio da Mara Venier e Alfonso Signorini. Alvin sarà l'inviato in Honduras. In attesa di vedere i nuovi naufraghi all'opera, ecco i vincitori delle passate stagioni, da Walter Nudo a Le Donatella.