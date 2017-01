"Isola dei Famosi", Jonas pensieroso e nervoso si allontana da tutti

Dalla sua Berami ha il pubblico della soap e quello di Uomini e Donne avendo partecipato come tronista. Ma l'Isola svela dei lati anche nascosti, e in questa esperienza la star spagnola non ha certo brillato per simpatia e intraprendenza. Come negli ultimi giorni. Jonas si è infatti isola sugli scogli tanto che in molti compagni l'hanno preso bonariamente un po' in giro: per Simona, che nel reality si gioca tutto e non si è mai risparmiata, si tratta di una "sceneggiata napoletana, un melodramma".

Paola Caruso dice di conoscerlo bene ed è sicura di sapere che fuori dall'Isola non è così e che quindi recita una parte. A sostegno di Jonas arriva però Cristian Gallella, che gli sta vicino. Con Gracia invece Berami commenta il loro dimagrimento e quello degli altri rispetto al consumo di energia. Le priorità di Gracia però trascendono le mere questioni fisiche: è pronta a dare il tutto e per tutto nella prossima Prova Leader, unico modo per scamparsi la nomination. Jonas è ancora più pessimista: le ricorda che lui è già al televoto e in sfida contro "una certa Simona Ventura". Poi il gruppo formato da Jonas, Mercedesz, Gracia e Cristian critica gli avversari in acqua a poca distanza. Le polemiche non si placano...