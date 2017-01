"Isola dei Famosi", i naufraghi lasciano Playa Dos: grande attesa per la finalissima

E' arrivato il giorno della verità. Questa sera su Canale 5 andrà in onda infatti la finalissima dell'Isola dei Famosi. Jonas Berami, Mercedesz Henger, Gracia De Torres, Giacobbe Fragomeni e Paola Caruso si contendono la vittoria. La Bonas e la modella spagnola sono in nomination. I cinque naufraghi hanno passato l'ultima settimana in armonia, seppellendo finalmente vecchi ranconi e ansie e vivendo l'avventura come un gioco. Chi la spunterà?