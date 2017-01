"Isola dei Famosi": Gianluca eliminato, Paola e Marco in nomination

In studio Mara Venier e Alfonso Signorini accompagnano come di consueto Alessia Marcuzzi. La presentatrice annuncia che 15 giorni prima della finale, i naufraghi cambieranno spiaggia.



ARRIVANO I PARENTI - Intanto a Cayo Paloma arrivano su una barca i parenti dei naufraghi. Ci sono Tara per Cristian, la zia di Marco Carta, la mamma di Mercedesz, la mamma di Jonas, l'amica di Paola, la mamma di Gracia. Alcuni potranno rimanere una notte, altri per poco tempo. Dipende da una prova che ci sarà.



In diretta dalla Palapa, Alessia Marcuzzi riapre l'argomento "baby gang" che, negli ultimi giorni, ha isolato Paola Caruso. Mercedesz rivela di aver scoperto le cattiverie che dice di lei Paola. Gracia la spalleggia: "Siamo tutti a trovarci male con lei, il problema parte da lei". La Caruso si difende: "So di avere pregi e difetti e, in queste settimane, ho cercato la chiave giusta per rapportarmi con loro".



PROVA DEI PARENTI - Con 90 secondi a loro disposizione, i parenti devono caricare sulla barca gli oggetti più importanti dei naufraghi. Saranno trasferiti sulla nuova Isola.



Collegamento da Playa Soledad dove Alessia Reato appare decisamente in forma dopo una settimana in solitudine. Anche lei cambierà isola e si trasferirà su Playa Uva.



PROVA RICOMPENSA - I concorrenti devono arrampicarsi sui pali e recuperare palitos. La prova viene vinta da Cristian, che può passare la notte con Tara. Lo stesso Cristian può scegliere un altro naufrago che può incontrare un suo caro per la notte. La scelta ricade su Jonas, che riabbraccia la mamma.



Alessia sbarca nella Nuova Playa Soledad ossia Cayo Paloma. L'ex velina non si arrende e decide di rimanere.



ANDREA IN STUDIO - Andrea Preti arriva in studio e comincia a parlare di complotti, strategie e segreti che ci sono sull'Isola. Su Marco Carta dice: "Eravamo amici". E aggiunge: "Alcune persone si sono scagliate senza motivo contro Simona Ventura". Dopo le accuse rivolte a Marco, il cantante chiarisce: "In nessun filmato denigro Simona Ventura, lui l'ha denigrata". SuperSimo: "Io sono stata felice dell'Isola che ho fatto. Io non c'ero, mi sono fatta Playa Soledad da Dio". In questo modo fa un involontario spoiler rivelando ai naufraghi l'esistenza di quell'Isola.