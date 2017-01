9 maggio 2016 15:17 "Isola dei Famosi", Giacobbe trionfa nella sfida finale contro Jonas Ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini e Mara Venier. Al terzo Mercedesz Henger, al quarto Paola Caruso

E' Giacobbe Fragomeni il vincitore dell'edizione 2016 dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini e Mara Venier. Il pugile ha avuto la meglio nella sfida finale contro l'attore spagnolo Jonas Berami. Al terzo posto Mercedesz Henger, al quarto Paola Caruso e al quinto Gracia De Torres.

Dopo un breve filmato di introduzione, con le immagini degli ultimi giorni dei naufraghi sull'isola, c'è l'ingresso trionfale di Alessia, con un vestito il cui spacco laterale dimostra che sotto non c'è nulla. E Alfonso Signorini non perde l'occasione di sottolineare la cosa. E Mara rincara con un "c'è chi può e chi non può".



LO SCATTO DI NERVI DI JONAS - Subito sotto accusa Jonas, per la reazione durissima nei confronti di Paola Caruso durante una discussione per un cocco. Lui chiede scusa pubblicamente. Sempre Paola al centro, con le accuse piovute da più parti di aver recitato un personaggio. In particolare Gracia la definisce "finta". La Caruso ovviamente sostiene di essere sincera e schietta. Secondo Alfonso stanno tentando di farne "la capra respiratoria" dell'Isola. Le due lanciano quindi il proprio appello al voto: chi vedrà sfumare il sogno in dirittura d'arrivo?



IL PRIMO VERDETTO DELLA SERATA - Prima di annunciare che ha vinto al televoto, c'è il tempo per un saluto di Roberto Cenci al piccolo Andrea. Poi il verdetto: Gracia viene eliminata e Paola può continuare a sperare. I quattro rimasti in gara assistono quindi a un filmato che riassume la loro avventura all'Isola, emozionandosi e, in qualche caso, commuovendosi.

MARCO CARTA IN STUDIO - E' il momento per l'ultimo eliminato sull'Isola, Marco Carta. Il cantante arriva felice e racconta di come l'esperienza gli abbia insegnato a non sprecare tempo con le persone che ama. Poi una doppia sorpresa per lui: prima l'ingresso in studio delle zie e poi la telefonata di Maria De Filippi, che gli chiede scusa per essere stata meno presente.



LA PRIMA PROVA - I quattro finalisti si sottopongono alla prima prova: nel laghetto di "Milano Dos", a bordo di biciclette galleggianti, devono comporre un puzzle in 3D. Il vincitore avrà l'immunità e dovrà prendere una decisione molto importante... E a prevalere su tutti è Jonas. Si guadagna l'immunità e deve scegliere una persona da salvare mentre le altre due andranno al televoto. Lo spagnolo salva Mercedesz, confermando un legame che va avante dalla prima puntata. Seconto televoto per Paola, quindi, che se la vedrà con Giacobbe.



ALESSIA E CRISTIAN IN STUDIO - Altri naufraghi al cospetto di Alessia. Sono Alessia Reato e Cristian Gallella. Alessia si dice trasformata, e afferma di sentirsi ora "una vera donna". Mentre per Cristian c'è un videomessaggio della madre.

IL SECONDO VERDETTO - E' l'ora di scoprire chi andrà in finale insieme a Jonas e Mercedesz. Prima del verdetto Alfonso vuole dare una risposta alla "domanda che spopola sui social". E così Signorini afferma che "Alessia ce le ha", riferendosi ovviamente alle mutandine sotto il vestito. Tra Giacobbe e Paola il pubblico da casa ha scelto il primo e quindi la Caruso è la quarta classificata.



JONAS IN FINALE - La seconda prova della serata vede trionfare un'altra volta lo spagnolo che così è il primo a raggiungere la finale, mentre Giacobbe e Mercedsz si dovranno affrontare al televoto. Intanto arriva in studio anche Gracia alla quale Mara chiede del lato B che tante discussioni ha sollevato sui social: lei si gira, lo mostra a favore di telecamera e ribadisce che è "tutto vero". C'è tempo anche per uno scherzo ai suoi danni: il fidanzato la chiama in trasmissione dicendole di non essere potuto venire per un impegno e poi riattacca in fretta e furia. Lei scoppia in lacrime ma lui esce in smoking e con un mazzo di fiori.

IL SECONDO FINALISTA - Chi si giocherà la vittoria finale con Jonas? Il risultato ormai è imminente. In studio si sprecano i complimenti per Giacobbe anche se la stessa Mercedesz ottiene parole di apprezzamento. Alessia legge il verdetto: il naufrago eliminato è Mercedesz e quindi la finale sarà tra Fragomeni e Berami.



IL RACCONTO DI PAOLA - Anche la Caruso arriva in studio. C'è una sorpresa anche per lei: Alessia la benda e la porta fuori dagli studi. Lì Paola trova il suo cavallo, Cappuccino, e sono lacrime, baci e abbracci. Dopo di lei tocca a Mercedsz, arrivata sul podio. Il primo abbraccio è per mamma Eva.



IL MISTERO DI ANDREA PRETI - Intanto in studio c'è un po' di preoccupazione per Andrea Preti. Dopo una breve apparizione a inizio puntata si è assentato. Alessia parla di un malore, forse uno svenimento. Poi dice che è tutto sotto controllo ma l'attore comunque si starebbe sottoponendo ad accertamenti. Cosa è successo?



L'ARRIVO DEI FINALISTI - Siamo a un passo dalla conclusione. Ma prima di accogliere in studio i due finalisti, Alessia rende i dovuti onori ad Alvin. Lui racconta un po' del dietro le quindi del reality, il duro lavoro dei tecnici sull'Isola. Dopodiché, tra l'entusiasmo della gente assiepata fuori dagli studi, Giacobbe e Jonas fanno il loro ingresso trionfale. Anche per loro video riepilogativi e consuntivi di quanto accaduto in questi due mesi. Lo spagnolo può riabbracciare prima il fratello e poi Bosco. Alfonso chiede a entrambi cosa farebbero con i 200mila euro della vincita. Giacobbe ne darebbe una parte in beneficenza a un ospedale di Parma e una parte per una vacanza. Mentre Jonas la parte che non darà in beneficenza l'affiderà alla madre.



LA PROCLAMAZIONE - Dopo i saluti di rito (ma tutti molto sentiti) Alessia proclama il vincitore. Un po' a sorpresa (anche se buona parte dei naufraghi facevano il tifo per lui), a trionfare è Giacobbe, che ha la meglio su Jonas che sembrava lanciatissimo. Sulle note della fanfara di "Rocky", il pugile si gode la gioia in un studio tutto impazzito per lui. E il sipario cala su questa Isola dei Famosi.