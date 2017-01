"Isola dei Famosi", Alessia critica Simona e litiga con Stefano

E' sempre stata nell'ombra, dama della regina, e ora che Simona Ventura è stata eliminata (ha accettato di vivere a Playa Soledad ) Alessia Reato si sente libera. Per lei, l' Isola dei Famosi , comincia adesso. A Marco Carta confessa di non essere dispiaciuta per Supersimo e cerca l'amicizia di Mercedesz e Gracia che la accolgono a braccia aperte. Insomma cambia subito bandiera passando con il gruppo "più forte" e litiga con Stefano Orfei . Viva la coerenza.

La Reato crea nuove tensioni. Dice di essere delusa da Stefano: "E' diventato un Brontolo". Tra i due la sopportazione è arrivata al limite, tanto che ormai non fanno altro che discutere. Anche Paola e Gracia continuano con i loro soliti battibecchi. Solo Giacobbe ascolta la Bonas e cerca di calmarla. Intanto Andrea torna dall'infermeria con un piede fasciato. Si sente svantaggiato a causa di questo imprevisto: "Ho paura di non essere indispensabile per il gruppo". Dopo l'uscita di scena di Simona lo scenario è cambiato. In peggio...