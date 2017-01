"Isola dei Famosi 2016", tutti rivalutano Paola la Bonas: solo una strategia?

Stasera 18 aprile in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi . Intanto a Cayo Paloma Paola Caruso si gode la sua avventura come una vera sirenetta. Marco e Alessia hanno cambiato la loro opinione su di lei, anche se secondo Gracia lo fanno solo perché hanno capito che è molto amata dal pubblico. Nel frattempo la Bonas in pentola scopre che i pesci si sono "moltiplicati".

La Caruso scopre che un pesce prima di morire ha partorito. Il numero dei pesci nella pentola è infatti aumentato. Ma subito dopo le viene spiegato che non c'è stata nessuna "moltiplicazione dei pesci" e che i pesci in più erano solo esche. I clima in spiaggia è sempre più teso, le polemiche tra i ragazzi non si placano. A sollevare il problema è di nuovo Giacobbe.

Dopo l'acqua con i sali minerali di cui alcuni secondo il pugile abusano, è il turno delle porzioni di cibo. Per Fragomeni qualcuno fa il furbetto. Il pugile si infastidisce e si mostra molto arrabbiato. Gianluca Mech gli dà ragione e spiega che il problema è generazionale. Così Giacobbe si sfoga e racconta della sua sofferta infanzia: "Questi non sanno nemmeno cosa significa soffrire la fame, andare a chiedere l’elemosina per mangiare. Mio padre era alcolizzato e giocava d'azzardo. Tutto quello che guadagnava finiva nei suoi vizi e la famiglia ne risentiva molto, c'erano settimane in cui quasi non mangiavamo nulla... questi sono bambini viziati".

Intanto Marco fa marcia indietro su Paola: il cantante ha cambiato idea, e urla che la Bonas si "merita di rimanere sull'isola più di altre persone". Persino la Reato si ricrede e consiglia a Mercedesz di essere "più gentile". Per Gracia sono solo strategie: "Alessia non è affatto amica di Paola, ma qualcuno ha capito che la Caruso è ben voluta dal pubblico italiano, quindi si avvicina a lei pensando di poterne trarre beneficio". Sarà vero?