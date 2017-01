"Isola dei Famosi 2016", Simona Ventura in lacrime: "E' stata una coltellata"

A "L'Isola dei Famosi" la nomination ricevuta da Gracia turba Simona e intacca gli equilibri. "Nominare Simona è stata una scelta molto forte, so che rischio di essere nominata io la prossima settimana. Per me è stata la decisione più giusta", sostiene la modella. Mentre la Ventura confessa: "E' una coltellata alla schiena, penso che ne riceverò molte ancora, come ne ho già ricevute. Mi giocherò le mie carte, come farà Jonas".

FUORI ONDA TRA PAOLA E PATRICIAIntanto in attesa del collegamento in diretta, durante la puntata, tra Paola e Patricia è esplosa una bagarre. Le due isolane infatti sono state le protagoniste di un "fuori onda" al veleno aspettando il televoto. "Più che Paola Caruso dovresti chiamarti falsità Caruso", attacca Patricia. Paola si difende come può, esplode nella sua strana risata e risponde: "Vergognati, te la prendi con me, ma che colpa ne ho io?". "Tu sei una stratega, hai calcolato tutto, la prima settimana ti sei avvicinata a me, la secondo ad Andrea e la terza a Giacobbe, ci hai preso tutti in giro...", replica la Contreras. Insomma, tra le due è stata una sorta di resa di conti. A trionfare al televoto è la Bonas.