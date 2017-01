"Isola dei Famosi 2016", paura per Mercedesz

All'Isola dei Famosi non sono mancati gli attimi di panico. Grande paura per Mercedesz durante la prova di apnea. La figlia di Eva Henger sembrava infatti che stesse soffocando sott'acqua e ha scatenato il caos in studio, con la mamma che è quasi svenuta e la conduttrice Alessia Marcuzzi che è scoppiata in lacrime dopo aver urlato più volte il nome dell'inviato Alvin per fargli interrompere la prova. Per fortuna è stato solo un falso allarme.