"Isola dei Famosi 2016", la fame mette in crisi i naufraghi

Sull' Isola dei famosi la fame inizia a farsi sentire. I tentativi dei desnudi di accendere il fuoco non hanno dato i risultati sperati e per il momento si devono arrangiare con cocchi e pesce crudo. A Cayo Paloma i naufraghi sono invece riusciti finalmente ad accendere il falò, grazie agli occhiali dell'archeologo Aristide, ma anche qui il cibo scarseggia e la nostalgia prende il sopravvento.

La pancia vuota fa entrare in crisi tutti, soprattutto Marco Carta che ammette: "E' molto più dura di quanto mi aspettassi". A tenere alto il morale del gruppo ci pensa Mercedesz Henger, leader della settimana, che si sente perfettamente a suo agio immersa nella natura selvaggia: "Mi sono svegliata in un paradiso terrestre, felicissima di essere qui".



Le pescatrici ufficiali Fiordaliso e Simona Ventura stanno mettendo a punto le tecniche migliori per far finire i pesci nella rete, per ora però con scarsi risultati. E il primo weekend sull'isola potrebbe anche essere l'ultimo per Jonas Berami e Claudia Galanti, che lunedì sera scopriranno insieme al pubblico l'esito del televoto.