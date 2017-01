"Isola dei Famosi 2016", l'acqua potabile accende la polemica

A "L'Isola dei Famosi" si litiga anche per l'acqua potabile. Tutti i naufraghi bevono con avidità l'acqua con i sali minerali, ma secondo Giacobbe c'è chi ne abusa. Fragomeni sostiene infatti che sarebbe meglio se tutti usassero dei cocchi per bere. Alessia, Marco e Paola però non ci stanno. Secondo loro infatti il pugile è stato il primo ad abusarne. Ed è subito polemica.