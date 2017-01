"Isola dei Famosi 2016", Gracia De Torres piange per il fidanzato: "Ho paura che mi abbia mollato"

Piange e si dispera la bella Gracia De Torres all'Isola dei Famosi. Alla sexy modella manca molto il fidanzato Daniele Sandri. Durante l'ultima puntata non era tra in studio a sostenerla, così la naufraga ipotizza che l'abbia lasciata. E' triste perché ha paura che non la stia aspettando. "Perché dici questa cosa?", le chiede Marco Carta, "Ho tanta paura" risponde in lacrime.