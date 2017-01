"Isola dei Famosi 2016", Fiordaliso alza bandiera bianca: "Mi sento fragile"

A " L'Isola Dei Famosi " Fiordaliso è sempre più in difficoltà. "Improvvisamente mi sento una donna fragile", ammette in lacrime la cantante, che manifesta il desiderio di tornare a casa. "Quest'Isola mi ha sconfitto, non mi piace", dice. Nemmeno la nomination e il conforto di Simona Ventura , che la invita a darsi del tempo e a occuparsi del fuoco, sembrano aver dato alla cantante quella scossa positiva che aveva auspicato nella terza puntata.

La dura vita di Cayo Paloma e la noia hanno provato Fiordaliso, che vive la sua permanenza sull'Isola con crescente disagio. Consumata dalla noia e dalle difficoltà dell'esperienza di naufraga, la cantante sembra non aver trovato l'impulso per rilanciarsi nemmeno nella prospettiva di tornare a occuparsi del fuoco, vinto dal gruppo.



"Per la prima volta alzo bandiera bianca – si sfoga - Mi ha vinto quest'Isola e questo mi fa inca...re perché solitamente sono una donna forte".



"Datti 24 ore almeno, qui c'è il fuoco ed è tutto tuo", prova a incitarla Simona Ventura, ma il tentativo della conduttrice non restituisce a Fiordaliso stimoli e sorriso.