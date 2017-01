22 marzo 2016 "Isola dei Famosi 2016": Enzo Salvi deve abbandonare il reality Fiordaliso ammette di aver portato lʼaccendino e finisce in nomination con Alessia Reato e Gianluca Mech. Andrea Preti lascia lʼIsla Desnuda e diventa un naufrago

Terzo appuntamento con L'Isola Dei Famosi. E' Enzo Salvi a dover lasciare il reality. Fiordaliso ammette di aver portato l'accendino. Ma i naufraghi la mandano in nomination. Andrea Preti viene scelto dai naufraghi e diventa titolare lasciando l'Isla Desnuda. Dopo l'avventura di 24 ore sulla zattera si apre un televoto tra Cristian Gallella e Gianluca Mech. Vince il primo, il secondo va al voto. Con Alessia Reato, nominata dal leader Stefano Orfei.

L'ACCENDINO-GATE - L'accendino-gate e il caso di Aristide Malnati tiene banco. L'egittologo ha sciolto le riserve annunciate in Palapa nell'ultima puntata e nel corso di un sofferto confessionale ha ammesso che il fuoco è stato acceso grazie a un accendino. Arrivano quindi ulteriori sviluppi che portano a nuovi equilibri nel gruppo. "Per me hai fatto bene", lo rassicura la Marcuzzi. "Liberando la mia coscienza ho liberato la coscienza collettiva", sottolinea Aristide. Alfonso Signorini gli chiede come è nata la decisione di usare l'accendino: "E' nata prima, quando ancora non eravamo ancora sbarcati sull'isola". Mara Venier chiede il nome: "Chi lo ha portato?". Interviene Simona Ventura: "Abbiamo sbagliato e abbiamo pagato". Signorini attacca: "Sembrano la banda bassotti, sono degli sfigati". Simona e Fiordaliso si difendono: "Siamo felici di essere sfigati". Alessia annuncia la confessione. Fiordaliso confessa: "Ve lo dico, l'ho portato io l'accendino. L'ho nascosto nel reggiseno". Subito dopo parte una clip che mostra una lite tra Fiorda e Marco Carta. "Per me è stata una settimana difficile, mi sono annoiata molto", ammette Marina.

ENZO SALVI LASCIA L'ISOLA - Parte un Rvm che mostra la settimana dei nominati. "Mi dispiace perdere Jonas", confessa la Henger. E Berami sottolinea. "Anche io penso che lei si merita di arrivare in finale, non la vorrei fuori, ho legato con lei". E' il turno di Salvi: "La cosa positiva è che sono dimagrito, quella negativa è che non abbiamo il fuoco". Alessia dice stop al televoto. Ad abbandonare l'Isola dei Famosi è Enzo Salvi.

L'ISLA DESNUDA - Il tempo non è clemente sulla Isla Desnuda. I ragazzi sono stremati. Alla fame si unisce il freddo. La playa si sta trasformando in un inferno. Si litiga per una coperta. Paola si arrabbia con Patricia, la accusa di essere egoista. Andrea difende Paola e interviene Signorini attacca: "Ma siete uomini, aiutate le ragazze con le coperte". "Non è solo la coperta, ci sono tante cose, noi stavamo dormendo e lei ha acceso la luce e mi ha fatto attaccare dagli insetti", interviene la Bonas. La Contreras per questo è stata un po' allontanata dal gruppo, mentre i rapporti tra Preti e la Caruso si sono rasserenati, dopo l'addio di Gracia. "Andrea è il mio opposto per questo mi attrae, i poli a volte si attraggono", confessa Paola. Preti interviene: "Di notte ho paura di Paola, io dormo abbracciato a Giacobbe". "In una vita futura magari saremo una copia, in questa solo amici", conclude Andrea.

LA ZATTERA - Gianluca Mech è stato male, le condizioni sono davvero drammatiche. Il pubblico da casa deciderà chi far uscire tra lui e Cristian Gallella. Quarantantotto ore in mare provoca la nausea a Mech. Parte quindi il televoto, sarà il pubblico a decidere chi sarà il naufrago ufficiale.

LA PROVA DEL FUOCO, VINCONO I NAUFRAGHI - Sfida tra naufraghi e desnudi. Nella prima manche giocano gli uomini: Stefano Orfei, leader della settimana, contro Giacobbe. Novanta secondi: schiena contro schiena, una prova di forza. La prova finisce in parità tra gli uomini che riescono a posizionare palitos a testa. Tocca quindi alle donne: Paola contro Mercedesz. A vincere è la Henger e i naufraghi conquistano il fuoco.

LA PENTOLA DI SPAGHETTI E POLPETTE - La sfida tra Gracia e Paola per il cibo viene vinta da Gracia. I naufraghi mangiano quindi spaghetti e polpette. Simona chiede ad Alessia di dividere le pietanze come nelle sue Isole. Subito dopo i naufraghi, tocca ai desnudi mangiare. I piatti vengono svuotati subito. Il leader della settimana con i naufraghi scelgono il desnudo da portare con loro. Anche perché pian piano la playa desnuda sarà smantellata. A guadagnarsi il titolo di naufrago titolare è Andrea Preti, scelto a maggioranza ma non a l'unanimità.

FIORDALISO, REATO E MECH IN NOMINATION - Mercedesz è la prima ad andare in Palapa e nomina Simona Ventura. La seconda è Alessia Reato, che vota per Fiordaliso. Tocca quindi ad Aristide: "Nomino Fiordaliso per l'eccessivo pessimismo". Fiorda a sua volta nomina Simona Ventura. Marco Carta manda in nomination Fiordaliso. Simona Ventura vota per Fiordaliso. Jonas nomina Fiordaliso. Tocca quindi a Gracia, anche lei opta per Fiordaliso. La cantante conquista ben sei nomination e va al voto. Prima di fare il suo nome, Stefano Orfei scopre l'esistenza dei due "zatterati". Anche gli altri naufraghi scoprono dell'esistenza di Gallella e Mech. Il pubblico salva Cristian, che diventa naufrago, e manda Gianluca in nomination. Orfei nomina Alessia Reato che finisc ein nomination con Fiordaliso e Mech.