Rachida da giovane, ecco l'album dei ricordi

12:48 - Rachida Karrati è in Italia dal 1990, è stata sposata due volte e ha due figlie: Leila, che l'ha resa nonna, e Sabrina. Prima di Master Chef e dell'Isola dei Famosi, la vita della cuoca 48enne non è stata facile. A raccontarla è la figlia Leila che in esclusiva a "Chi" sfoglia l'album di famiglia. "Ha lottato sempre, per questo la vedete così dura", sottolinea.

Un album dei ricordi in cui si vede Rachida giovanissima mentre festeggia i compleanni delle figlie e in compagnia del secondo marito, Roberto. "L'amore è un capitolo chiuso per mia mamma, ma quando vuole bene a una persona è molto passionale", assicura Leila.