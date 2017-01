Melissa P. dopo l'Isola dei Famosi: "I miei problemi dall'ombelico in giù..."

10:29 - A fare crollare Melissa P. sull'Isola dei Famosi non è stata né la fame né il clima tropicale, ma alcuni fastidiosi problemini fisici. La scrittrice nello studio di Barbara d'Urso ha raccontato di non portare rancore verso i compagni che l'hanno 'cacciata' perché "sono stati molto misericordiosi. Mi facevo pena da sola, stavo male. Diciamo che dall'ombelico in giù il mio corpo è molto sofferto, avevo problemi dermatologici".

"Mi era proprio difficile sedermi, alzarmi e la fatica fisica si è sentita tanto - ha continuato Melissa - Quindi anche psicologicamente non ero al massimo delle mie forze. Se il pubblico mi avesse fatto restare sarei stata comunque contentissima. Avrei continuato l'Isola sempre in piedi, senza mai sedermi".