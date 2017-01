26 marzo 2015 Mara Venier, ecco gli scatti dei suoi esordi Fascino discreto e sguardo ammaliatore, la conduttrice fotografata da Bruno Oliviero appena arrivata a Roma nel 1971: "Ha saputo diventare una vera star", racconta il fotografo a Donna al Top Tweet google 0 Invia ad un amico

11:33 - La vera vincitrice dell'Isola dei Famosi? Mara Venier. La "Signora" della televisione, 64 anni, sembra nel pieno di una seconda giovinezza. E in questi scatti pubblicati da Donna al Top, ammicca dalla scatola dei ricordi di Bruno Oliviero, fotografo delle dive. Biondissima, lo sguardo da ammaliatrice, bella e grintosa. Ieri come oggi.

Gli scatti sono datati 1971. "Mara era appena arrivata a Roma da Venezia", racconta Oliviero, che ricorda come fu subito colpito dalla showgirl dopo averla vista una sera ad una festa. "Era decisa a fare cinema e si vedeva già che era in gamba. Bella, intelligente, spigliata, divertente, positiva". Aveva vent'anni e uno sguardo da conquistatrice. I lunghi capelli biondi e un fascino discreto e singolare, Mara accettò di posare per Oliviero. "Ha saputo diventare una vera star" commenta il fotografo al settimanale. E star è ancora adesso, nel pieno di una seconda giovinezza, mentre colleziona successi televisivi da vera regina del piccolo schermo e social. Su Instagram ha oltre 199 mila follower, a settembre tornerà a "Tu si que vales" come giudice popolare e dall'Isola è uscita più che vittoriosa. Altro che naufraghi!