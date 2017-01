Mara Venier e la finalissima dell'Isola "In questa edizione abbiamo vinto tutti"

09:22 - E' arrivato il giorno del verdetto. Stasera alle 21:10 su Canale 5 andrà in onda l'ultimo appuntamento de L'Isola Dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi. Valerio Scanu e Rocco Siffredi dovranno superare l'ultima nomination, ma ad attendere Brice Martinet, Cecilia Rodriguez e Le Donatella ci sono nuove prove e sorprese. Mara Venier, opinionista con Alfonso Signorini, fa un bilancio dell'edizione targata Mediaset con Tgcom24: "Abbiamo vinto tutti".

Mara, chi la spunterà tra Rocco e Valerio?

Io penso che uscirà Rocco, ma sia chiaro, è soltanto una mia idea. Valerio è molto forte tra i giovani, non si prende sul serio, imita un po' tutti ma con grande ironia. Anche se Rocco la sua partita se la sta giocando molto bene e come sappiamo può succedere di tutto...



Cosa pensi del percorso di Siffredi?

Ho sempre detto che lui é il vincitore morale. E' il personaggio che ha destato più curiosità. Rocco ha fatto un percorso strano, ci aspettavamo tutti di vedere il 'macho', quello che magari ci provava con le altre, invece si é dimostrato un uomo con dei grandi conflitti con se stesso, con grandi sensi di colpa nei confronti di sua moglie, del lavoro che fa e dei suoi figli. Ha pianto spesso e ha sorpreso tutti. Ha mostrato un'altra faccia, che forse é quella reale. E adesso è alla resa dei conti.



Qual è il personaggio più forte di questa edizione?

Le Donatella in assoluto. Sono state una vera scoperta, hanno fatto un'isola meravigliosa. Sono sempre state intraprendenti e super attive, gioiose e mai polemiche se non all'inizio, ma solo una volta, con Rachida. Due ragazze che sulla carta pochi conoscevano...



Eri opinionista dell'Isola quando c'era Belen concorrente, adesso c'è la sorella Cecilia, le hai tenute a battesimo...

Belen suscitò molte polemiche ma sono sempre stata dalla sua parte. Mi ricordo che le dissi che la sua vita sarebbe cambiata e le consigliai di seguire il suo cuore, ero sicura che avrebbe avuto successo. Anche Cecilia ha un bel carattere, ha una bella ironia e ne esce bene da questa isola. E' buffa, e questa è la sua carta vincente, è davvero una comica innata.



Il reality è cambiato rispetto a tanti anni fa?

L'Isola desta sempre tanta curiosità. L'abbiamo visto con i risultati stellari nella sua prima volta a Mediaset, è un vero successo. E' un marchio che funziona dopo tanti anni. Il successo di quest'anno però è ancora maggiore, perché esclusi Rocco e la Spaak, non è che ci fossero personaggi così conosciuti.



Hai lavorato per la prima volta con Alessia, come ti sei trovata?

Io la adoro. E' una persona assolutamente normale, fuori dal lavoro parla dei figli, della vita, dell'amore, della quotidianità. Non è una concentrata solo su se stessa. Alessia aveva un compito davvero molto arduo: prendere in mano il timone di un programma che aveva già il marchio di una regina come Simona Ventura.



E qui ti fermo, Mara avete fatto pace?

Ma io non ho litigato con nessuno. Sono una persona obiettiva e leale. Ed è giusto dare a Cesare quello che è di Cesare. Indubbiamente il paragone con Simona era inevitabile, ed Alessia é stata bravissima, ha dimostrato una grande capacità e professionalità.



E poi c'è questa coppia vincente formata da te e Alfonso Signorini...

Con Alfonso ci conosciamo da una vita, è un uomo intelligente e ironico. Noi siamo quelli del 'prosciutto', il nostro rapporto va avanti da venticinque anni ed è vero, siamo diventati la coppia dell'anno. Siamo un po' come Sandra e Raimondo, a volte litighiamo anche..., ma insieme siamo curiosi e divertenti.



Cosa bolle in pentola?

Adesso mi fermo un po', non sarò giudice ad Amici, ma tornerò a settembre con Maria, Gerry e Zerbi a Tu si que vales. Sempre nella veste di giudice popolare.



Un programma che non hai ancora fatto?

Nella mia carriera ho intervistato tantissime persone, da Dulbecco a Enzo Biagi, ho avuto tutto e ho fatto tutto. Sono molto appagata ed è per questo che adesso mi diverto tantissimo a fare il giudice o l'opinionista. Mi manca un programma di interviste, mi piacerebbe una sorta di nuovo Harem. In seconda, anche in terza serata. Questo è il sogno che è rimasto nel cassetto.



Cosa manca in tv?

C'è tutto, ma mancano sicuramente gli autori e le idee. Non c'è stato il rinnovamento. Renzo Arbore che ti tirava fuori ogni due o tre anni un programma come 'Indietro tutta' o 'Quelli della notte', non c'è più. E lì vinceva l'idea. E non lo dico perché sono stata legata per molti anni a Renzo, lo giudico per quello che ha dato. Chiambretti è l'unico che si sta impegnando, dietro i suoi programmi c'è un grande lavoro di idee. Piero prova a fare qualcosa di diverso.



Tornando all'Isola, chi vincerà?

Non so, potrei dirti Le Donatella, o Scanu, o magari sbrisolone mio (Brice, ndr). La verità è che in quest'Isola abbiamo vinto tutti.

