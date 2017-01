Mara Venier e l'Isola dei Famosi: "Sono rinata, voglio bene ad Alessia Marcuzzi"

10:29 - Mara Venier sta vivendo un periodo d'oro a Mediaset. Dopo "Tu si que vales" è la volta dell'Isola dei Famosi, dove è opinionista con Alfonso Signorini. Sulla conduttrice Alessia Marcuzzi, al settimanale "Chi", sottolinea: "Non puoi che volerle bene. Non sarò mai in competizione con lei, farà una grande Isola. Non ho mai avuto ambizioni diverse da quelle di commentare il gioco. Non devo più dimostrare nulla".

Mara non nasconde l'amarezza per come è stata trattata dalla Rai ma non porta "rancore". Anche perché in suo soccorso è arrivata Maria De Filippi: "Quando mi chiamata per 'Tu si que vales' sono rinata. Ho trovato un'amica in un momento non felicissimo".



Nella lunga intervista la Venier parla anche di Simona Ventura, compagna di Gerò Carraro, figlio di suo marito Nicola, e dei rapporti che non sono più gli stessi da qualche mese: "Simona e io siamo state molto amiche, ci siamo volute bene. Ho fatto molto per lei e lei mi ha aiutato in un momento difficile, chiamandomi come opinionista all'Isola, nel 2008: abbiamo fatto l'edizione più forte, quella con Belen e Rubicondi. Poi la vita ti porta a fare delle scelte e io, alla mia età, per come vivo, amo circondarmi di persone sincere, tutto qui".



Quindi lancia una alla Ventura: "E' stata una grande conduttrice dell'Isola e bisogna dargliene atto, è stata una regina. Però nella vita di ognuno cambiano le cose: anch'io sono stata la regina di Domenica in. Poi sono state fatte altre scelte. E' il nostro lavoro. Il resto sono chiacchiere da Asilo Mariuccia".