L'Isola dei Famosi 2015 al via: la Spaak se ne va, Scanu e Oliva nominati al televoto

11:08 - Dopo la falsa partenza di una settimana fa per colpa del maltempo, ha preso il via ufficialmente "L'Isola dei Famosi". Sole azzurro e mare tranquillo, i naufraghi sono finalmente sbarcati sull'isola a Cayo Paloma, in Honduras. Non tutti però: Fanny Neguesha, Pier Luigi Diaco e Alex Belli sono nel lusso sfrenato di Playa Bonita, Cecilia Rodriguez e Brice Martinet completamente nudi a Play Desnuda. Valerio Scanu e Patrizio Oliva al televoto.

Ingresso col brivido per entrambe le padrone di casa: Alessia Marcuzzi scende le scale tenendosi la gonna pericolosamente aperta da due profondissimi spacchi laterali (e Signorini al suo ingresso scherza subito con un "la farfallina dove l'hai lasciata"), mentre Mara Venier è costretta a togliersi le scarpe per non rischiare rovinose cadute. Dopodiché è il momento del primo collegamento con l'inviato Alvin, in cerata nonostante il sole battente.



Dopo un filmato di presentazione dei concorrenti Rocco Siffredi, Valerio Scanu, Alex Belli e Andrea Montovoli, è Rocco il primo naufrago a lanciarsi dall'elicottero per approdare sull'Isola. Lo seguono Belli, Scanu (con immancabili babbucce e paura degli squali) e quindi Montovoli. Il collegamento con gli altri naufraghi in attesa di salire sugli elicotteri permette a Signorini di attribuire a Patrizio Oliva il titolo di "Mister maglietta bagnata".



PLAYA DESNUDA - La prima sorpresa della serata è Playa Desnuda. Un'isola dove due naufrghi dovranno vivere completamente nudi. Chi saranno gli Adamo ed Eva prescelti? E accetteranno la sfida? Alfonso Signorini dice che lui la farebbe di corsa, ma, nudità a parte, la sfida è vivere sull'isola completamente privati di tutto (anche, ma non solo, delle mutande).



LA PRIMA PROVA - I quattro sbarcati si sottopongono subito alla prima prova immunità. Si tratta di tutffarsi in acqua, passare sotto un ostacolo, spostare un granchio (di discrete dimensioni) da una tace a un'altra, prendere un totem da una vasca di fango e fiondarsi al traguardo. Il primo ad arrivare è Alex Belli, che conquista così l'immunità. Rocco trova qualche difficoltà nella vasca di fango mentre Scanu si paralizza di fronte ai granchi. A poco serve il coro d'incitamento che arriva dallo studio.



LA NUOVA ISOLA PRENDE IL VIA

IL SECONDO GRUPPO - E' già tempo per la seconda tornata di sbarchi. Prima il video di presentazione: adesso toccherà a Catherine Spaak, Patrizio Olive, Melissa P. e Pier Luigi Diaco. La prima a tuffarsi è Melissa Panarello, che confessa di essere terrorizzata dal volare: qualche titubanza e il volo dall'elicottero è cosa fatta. La seguono Diaco, che vince la paura dell'acqua, e un tranquillo Patrizio Oliva. Manca Catherine Spaak che, dopo la volontà di abbandonare espressa settimana scorsa, è protagonista di un nuovo giallo. Infatti non arriva con l'elicottero e non partecipa alla prova immunità. Secondo Alvin "è successo qualcosa", la Venier e Signorini non risparmiano frecciate e critiche.



LA SECONDA PROVA - La seconda prova immunità è diversa da quella affrontata dai primi naufraghi. Da una piattaforma separata da un pontile da uno specchio d'acqua, i tre devono studiare il metodo di arrivare a terra senza bagnarsi. Una prova di intelligenza più che di forza: nessuno riesce a superarla.



IL PRIMO DESNUDO - Il primo candidato a Playa Desnuda è il modello francese Brice Martinet. Si apre il collegamento con la spiaggia dove c'è Brice al quale viene fatta l'offerta. Lui è pronto ad accettare.



IL TERZO GRUPPO - Tocca adesso a un poker di donne: Charlotte Caniggia, Fanny Neguesha, Le Donatella e Rachida. Fanny dedica il tuffo alla sua famiglia, Rachida ha più di un problema nell'uscire dalla corrente creata dall'elicottre, mentre Charlotte rimane seminuda e le Donatella prima di tuffarsi intonano "Non sarà un'avventura".



LA SECONDA DESNUDA - Chi sarà la Eva che raggiungerà l'Adamo/Brice Martinet su Playa Desnuda? La candidata è Cecilia Rodriguez, sorellina di Belen. Cecilia ascolta la proposta di Alessia e, tutt'altro che entusiasta, dice che ci deve pensare.





LA DECISIONE DI CATHERINE

IL CASO SPAAK - Alla fine Catherine arriva a chiarire la sua situazione. Dalla Palapa, dove tutti i naufraghi si sono riuniti, spiega di aver trovato delle persone splendide tra i compagni di viaggio ma di aver deciso di lasciare l'Isola e tornare a casa. Troppo scioccante per lei il viaggio in barca di settimana scorsa, "è stata la mezz'ora più brutta della mia vita" spiega. Alessia prova a convincerla a restare, Signorini le chiede perché sia andata sull'Isola dal momento che chiunque sa "che non si tratta di una passeggiata di salute". Catherine non risponde dicendo di "non voler fare polemica", il clima rischia di accendersi un po' ma alla fine si stempera, anche se la Venier si dice convinta che "ci sia qualcos'altro che non vuole dirci".



LA PLAYA BONITA - Alessia svela ai naufraghi l'esistenza di una spiaggia alla quale approderanno in due: una spiaggia dotata di ogni comfort dove si vivrà nel lusso più sfrenato. Alex Belli è il primo che ha conquistato il diritto ad andarci, la seconda abitante sarà scelta tramite una nuova prova di coraggio alla quale partecipano solo donne: Rachida, Fanny, le Donatella e Charlotte Caniggia. Si tratta di stare più tempo possibile dentro una gabbia sotto alla quale vengono sparate delle lingue di fuoco. La più brava è Fanny. Fanny e Alex possono scegliere un terzo immune e decidono di portare insieme a loro Pier Luigi Diaco.



BRICE SI DENUDA - Si torna su Playa Desnuda dove Brice decide di accettare l'offerta e così, dietro un opportuno paravento, si denuda, pronto ad affrontare la sua settimana come mamma l'ha fatto.



GOSSIP E NOMINATION - Dopo quella che viene definita "la Signorinata", ovvero un filmato preparato da Signorini con delle gossippate su alcuni dei protagonisti dell'Isola, è il momento della prima nomination di questa edizione. Le prime sono le Donatella che votano Charlotte. Poi vengono chiamati insieme Patrizio Oliva e Rachida: entrambi fanno il nome di Valerio Scanu. Altra nomination presentata in coppia, questa volta da Rocco e Charlotte. Siffredi è perplesso dal fatto di dover scrivere in coppia la nomination, chiede spiegazioni: Alessia risponde che "dobbiamo fare presto" e lui ribatte "io non sono abituato a fare presto". Risate e applausi. I nomi fatti sono Valerio, da parte di Rocco, e Patrizio Oliva, da parte di Charlotte. Si prosegue con Andrea Montovoli e Melissa P.: arrivano un altro voto per Valerio (da lei) e Patrizio (da lui). Rimane solo Valerio che vota per Patrizio. Il più votato quindi è Valerio Scanu.



LA RISPOSTA DI CECILIA - Manca la risposta di Cecilia Rodriguez, che sta arrivando a Playa Desnuda. Dietro il paravento Brice Martinet aspetta anche lui la risposta, come la gente a casa. Cecilia dice che la decisione "non le piace" ma ormai è in ballo e deve ballare, "a casa non ci torno". Alla fine la risposta è una sì: "Accetto". Così anche lei va dietro il paravento e si spoglia. Imbarazzo alle stelle, inviti continui a a Brice a "non guardare", ma alla fine tutto viene tolto.



I "BONITOS" SCELGONO IL SECONDO NOMINATO - A bordo di una 500, arrivano su Playa Bonita Belli, Fanny e Diaco. Tocca a loro fare il nome di chi andrà al televoto con Valerio Scanu. Dopo una breve consultazione scelgono Patrizio Oliva. L'Isola 2015 è ufficialmente iniziata.