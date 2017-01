22 marzo 2015 Isola: naufraghi allo specchio, quanti cambiamenti! Dopo sette settimane sull'Isola i "superstiti" possono finalmente specchiarsi e constatare come sono cambiati. Guarda la gallery di com'erano e di come sono diventati Tweet google 0 Invia ad un amico

12:31 - Bruciati dal sole, coperti di punture, dimagriti e stremati... i naufragi tornano definitivamente a casa. E dopo sette settimane sull'Isola i superstiti di questa edizione 2015, la decima, prima di prendere la zattera e partire, hanno finalmente la possibilità di specchiarsi per vedere come sono cambiati...

Incredulo e quasi divertito Brice sorride allo specchio osservando i capelli arruffati, Le Donatella si guardano di profilo, poi analizzano meglio le imperfezioni acquisite sul volto. Barba incolta e look selvaggio per Valerio Scanu, mentre Cecilia Rodriguez appoggia una mano sul vetro come per toccare l'immagine riflessa: "Ma sono proprio io?" sembra stia dicendo. particolarmente emaciato e dimagrito Rocco Siffredi osserva i cambiamenti.



E' stata dura e il suo malore, poco prima della partenza, è sicuramente un segnale indiscutibile del grado di stanchezza e sofferenza dell'attore: "Per la prima volta ho avuto un cedimento fisico vero" racconta lui che spiega di non aver dormito da quasi una settimana. Un calo di zuccheri, le forze al minimo ma poi la ripresa. Cambiati sia nel fisico sia nello spirito i naufraghi affrontano la loro ultima prova, il ritorno a casa, alla civiltà, dopo due mesi di vita selvaggia. Sarà una prova durissima, forse la più difficile da superare... Ognuno porta con sé i segni di questa esperienza, dentro e fuori. Sapranno farne tesoro?