Isola, Mara Venier e Alfonso Signorini finalmente desnudi

12:21 - Mara Venier e Alfonso Signorini alla fine lo hanno fatto davvero. Gli opinionisti de "L'Isola dei Famosi" hanno scelto l'ultima puntata per “trasferirsi” a Playa Desnuda. Collegati in studio, coperti dal “paravento delle buone maniere”, la conduttrice e il direttore di “Chi” hanno dato vita a una simpatica gag, svelando solo alla fine di non essere nudi, ma vestiti: la Venier con un colorato pareo e il giornalista con un gonnellino in stile hawaiano.