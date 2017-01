27 febbraio 2015 Isola dei Famosi: Valerio Scanu scoppia in lacrime: "Non ho mai detto ti amo" Si piange anche a Playa Desnuda dove Brice e Cecilia pensano ai loro compagni... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:46 - Dopo il ritiro di Fanny Neguesha dall'Isola dei Famosi, Valerio Scanu si deprime. Pensa ai suoi affetti e scoppia in lacrime. A Rocco Siffredi che cerca di consolarlo con una passeggiata nella parte più alta di Playa Uva, confessa: "Non ho mai detto 'ti amo' a una persona, l'ho detto solo ai miei cani". Si piange anche a Playa Desnuda dove "Adamo" ed "Eva" parlano d'amore...

Intorno al fuoco si parla d'amore: Brice racconta a Cecilia di aver attraversato il mondo per riconquistare sua moglie. Martinet è molto emozionato e dal suo viso traspare una sincera commozione. Anche Cecilia non riesce a trattenere il pianto. L'amore coinvolge in modo totale i due. La Rodriguez comincia a ridere: "Ma perché piango io? Siamo due cretini!". Quando comincia un nuovo giorno, i due Desnudi decidono di farsi nuovi costumi con alcuni oggetti trovati e lasciati dagli ex naufraghi di Cayo Paloma, tra cui un sacco di juta. Cecilia si sente finalmente a suo agio e libera di nuotare: "Mi sto già vivendo meglio quest'avventura".