11 febbraio 2015 Isola dei Famosi, sulla Playa Desnuda tra fedeltà e... tentazioni Cecilia Rodriguez e Brice Martinet pensano ai compagni lasciati a casa, ma sono sempre più vicini

16:45 - Si avvicina San Valentino e anche tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi iniziano ad emergere le prime simpatie. Sulla Playa Desnuda le difficoltà sembrano avvicinare Cecilia Rodriguez e Brice Martinet. La showgirl scrive sulla sabbia 'Gordo', il nome con cui chiama il suo Francesco Monte, mentre il modello francese ammette di sentire "la mancanza di mia moglie ogni momento". Resistere alla tentazione, nudi e su un'isola deserta, però non è facile.

"In generale non sono una persona che cade nella tentazione, ma sono un essere umano come tutti e queste cose ci sono pure" svela Cecilia, da più di una settimana rinchiusa sull'Eden in compagnia di una bellezza del calibro di Brice.



Anche il novello Adamo sembra dare i primi segni di cedimento e ammette di sentirsi "psicologicamente debole". E così, mentre moglie e fidanzato li aspettano dall'altra parte del mondo, loro si divertono a ritmo di macarena e dormono nudi fianco a fianco.