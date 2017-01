4 marzo 2015 Isola dei Famosi, Sos per Rocco Siffredi troppo magro Il naufrago, al televoto con Andrea Montovoli, ha perso tantissimi chili e sta mostrando la sue fragilità Tweet google 0 Invia ad un amico

14:02 - Sull'Isola dei Famosi Rocco Siffredi ha mostrato l'altra faccia. Il "macho" dei film hard ha spesso ceduto alle lacrime e ha messo a nudo le fragilità parlando dell'adorata moglie Rotza e dei figli. Ma negli ultimi giorni l'attore porno preoccupa per l'eccessiva magrezza. Riesce a sopportare la fame, ma il fisico comincia a cedere, proprio ora che dovrebbe raccogliere le forze per superare la nomination con Andrea Montovoli.

A poco più di un mese dall'inizio del reality, infatti, Rocco ha perso tantissimi chili. Anche se, al contrario di Montovoli, non si lamenta quasi mai per la mancanza di cibo. "Senza sesso e cibo impazzirò", aveva detto prima di partire in Honduras. Qualche giorno fa però ha confessato all'amica cuoca Rachida che la fame lo sta "logorando". D'altronde Cristina, l'unica che era riuscita a stimolare la sua fantasia, ha dirottato le sue attenzioni su Alex Belli - leader della settimana che l'ha mandato al televoto - e a Siffredi non resta che meditare. E pensare al cibo.