Isola dei Famosi, seguila minuto per minuto con Mediaset Connect

13:59 - Parte lunedì 26 gennaio l'Isola dei Famosi. Ma anche per chi seguirà il reality di Canale 5 l'Honduras non è mai stato così vicino! Seguendo gli appuntamenti in prima serata con l'app Mediaset Connect, infatti, si potrà votare, fruire di contenuti extra, rispondere a quiz e "di' la tua", oltre a fare previsioni e far sentire il proprio entusiasmo con il "pollice di gradimento", nonché influire sulla vita di Cayo Cochinos.

Ma l'app non sarà uno strumento prezioso soltanto durante le dirette del lunedì sera. Per tutto il resto del tempo grazie a Mediaset Connect sarà un po' come essere sull'Isola con i naufraghi. Si potranno seguire in streaming gli appuntamenti del daytime, guardare in esclusiva le videochat con i naufraghi eliminati e porre le proprie domande in tempo reale e rimanere aggiornati con news, foto e video sempre nuovi. Per scaricare la app basta connettersi su www.mediasetconnect.it