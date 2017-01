19 febbraio 2015 Isola dei famosi, Rocco tiene duro: "Ho fame solo dopo aver fatto sesso" Siffredi parla del suo lavoro con Rachida e le confessa in quale occasione spreca tante energie Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - Sull'Isola dei famosi la fame si fa sentire. Rachida fa notare a Rocco che è finito il riso e il pornoattore risponde senza esitare: "La fame non esiste, è solo nella testa. Rachida, tu lo sai dov'è che sprecavo tante energie? Dove avevo veramente fame da morire? La risposta è nel lavoro che faccio...". La cuoca lo accusa sorridendo di pensare sempre al sesso e Siffredi lancia la proposta: "Chi ha più fame più mangia".

"Per quanto riguarda il mangiare sento spesso le crisi - sottolinea Rocco - Non vorrei sembrare quello che non sente la mancanza di cibo, è normale che se ci penso mi viene voglia, però mi basta pochissimo a farmela passare". Così le Donatella propongono di far mangiare, prima della diretta, chi davvero ha fame. Valerio sconsiglia di non comunicare questa cosa agli altri naufraghi. Ma alla fine Rachida è costretta a cucinare quattro porzioni di riso, dividendole per tutti gli isolani. La verità è che anche senza sesso nell'Isola la fame aumenta.