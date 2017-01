Isola dei Famosi, Rocco tentato dal décolleté di Cristina: "Sei molto pericolosa"

16:45 - E' sull'Isola dei Famosi solo da pochi giorni, ma Cristina Buccino si è già fatta notare da Rocco Siffredi. Al porno-attore non è infatti sfuggito il prosperoso décolleté della nuova compagna d'avventura e non ha perso tempo con le avances. "E' in gran forma" l'ha stuzzicata Rocco, riferendosi al suo davanzale "Di solito coccolo le donne ma tu sei pericolosa, molto pericolosa. Ragazzi è partita la bestia, lo sento"

Finora Siffredi non si era sbilanciato con nessuna delle naufraghe, ma l'arrivo di Cristina sembra aver smosso le acque. "L'avete fatto apposta per rendere tutto più duro, vero? - ha scherzato - Guardate che non ci sono solo io però, ci sono anche altri uomini"

Ad aspettarlo a casa c'è la moglie Rosa, che è sicura della fedeltà del marito ma dalle pagine di Chi ha avvertito le possibili rivali: "Non credo (mi possa tradire). Poi se qualcuna lo provoca, beh peggio per lei. Io lo conosco"