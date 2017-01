12 gennaio 2015 Isola dei famosi: Rocco Siffredi e Catherine Spaak i primi nomi ufficiali L'account Twitter del programma ha diramato il nome dei primi due concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:01 - Dopo settimane di voci, il più delle volte smentite, arrivano i primi nomi ufficiali della prossima edizione de "L'isola dei famosi", che partirà su Canale 5 il 26 gennaio, condotta da Alessia Marcuzzi. I primi naufraghi sono Rocco Siffredi e Catherine Spaak.

Catherine compirà 70 anni ad aprile e nella sua carriera non si è fatta mancare niente. Attrice, cantante, ballerina e presentatrice televisiva (la prima condurre Forum) proviene da una famiglia belga, lo zio Paul-Henri è stato primo ministro del Belgio. Al settimanale "Visto" spiega i motivi della sua partecipazione: "L'Isola dei famosi e i suoi naufraghi sono in qualche modo per me un'allegoria, un'università della vita fisica ma anche mentale. Incontrerò persone che hanno avuto esperienze diverse dalle mie, che sono sull'Isola per motivi diversi dai miei, persone che probabilmente non avrei mai frequentato senza il pretesto dell'Isola. I pregiudizi, i preconcetti, le condanne, il perdono, sono possibili sulla carta quando si scrive astrattamente, sono leggeri ed inconsistenti quando se ne parla solamente, ma tutto cambia quando si vive su un isolotto deserto gomito a gomito per un lungo periodo. Dunque ho scelto di fare questa esperienza non considerandola una sfida come quelle della mia giovinezza, ma bensì vivendola come una verifica, un esame a me stessa, alla persona che sono diventata".



Neanche Rocco Siffredi ha bisogno di presentazioni: famoso per le sue performance nel mondo del porno, alla soglia dei 50 anni si è reinventato. Ha scritto una biografia, è stato testimonial di molti spot pubblicitari, ha recitato in tre pellicole che non hanno a che vedere con il mondo dell'hard. Senza mai rinnegare però il passato. Sposato con l'ex collega Rozsa Tassi (già Miss Ungheria), ha due figli. "Non sono mai stato più di 36 ore senza fare sesso", avverte. E chissà cosa combinerà sull'Isola. Intanto i lavori in studio procedono. Come mostra il profilo Twitter della trasmissione che posta le prime foto. Mancano solo due settimane all'inizio.