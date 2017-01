9 marzo 2015 Isola dei Famosi: Rocco Siffredi a Playa Desnuda, Rachida a casa Doppia eliminazione nella sesta puntata dello show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. I nominati della settimana sono Alex Belli e Valerio Scanu Tweet google 0 Invia ad un amico

13:40 - Sesto appuntamento con L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Rocco Siffredi perde al televoto con Andrea Montovoli e va su Playa Desnuda. Seconda eliminazione a sorpresa: a tornare a casa è Rachida. Brice, raggiunge gli altri naufraghi e conquista l'immunità. I due nominati della settimana sono Alex Belli e Valerio Scanu.

Si comincia subito mettendo carne al fuoco. Alessia lancia un video inedito che mostra una litigata furiosa tra Rachida e Cecilia per questioni legate al cibo. Insomma, sull'Isola non regna propriamente l'armonia. Giro di presentazione degli ospiti in studio e poi si va direttamente in Palapa, dove i naufraghi sono schierati in attesa delle prove. Al centro dell'attenzione ci sono Alex Belli, confermato leader dopo la prova che era rimasta in sospeso per alcune verifiche, e Cristina, divorata dai mosquito.



UNA NUOVA PLAYA DESNUDA - Alessia annuncia il ritorno delle Donatella da Playa Desnuda. Insieme a loro arriverà anche Brice perché Playa Desnuda, dice Alessia, verrà smantellata. In realtà, una volta chiuso il collegamento, Alessia spiega che da stasera ripartirà una nuova Playa Desnuda. Ma intanto si ripercorre la settimana di Brice con le Donatella. I tre si sono decisamente divertiti ma adesso devono lasciare l'isola e raggiungere il resto dei naufraghi. Il divertimento è stato talmente palese che Alfonso chiede a Brice come mai con Cecilia non si divertisse così. Lui risponde che il problema era dato dall'atteggiamento di Cecilia, molto lamentoso per le condizioni in cui dovevano vivere.



LA SFIDA PER L'ELIMINAZIONE - E' il momento di andare a vedere chi dovrà uscire tra Andrea e Rocco. Il video ripercorre la settimana trascorsa, tra desideri, delusioni e arrabbiature. Lo scontro al televoto è combattutissimo, dice Alessia che invita i due nominati a fare un appello per convincere il pubblico a farli restare. Il televoto quindi si chiude. In attesa del verdetto c'è tempo per riaccogliere le Donatella in Palapa e puntare i riflettori sulla settimana di Cecilia (e in particolare sulle sue forme fasciate dal nuovo costume).



IL CASO RACHIDA - Il feeling con Rachida è inesistente e il filmato lo conferma. Cecilia sostiene di non essere stata capita. Rachida dice di essere arrabbiata perché quando Cecilia è entrata "con cattive intenzioni". La ragazza, a suo dire, ha subito preso da parte la Buccino mettendola contro altri. Le accuse sono pesanti da una parte e dall'altra. Sia Alfonso che Mara sostengono di aver visto Rachida molto cambiata nell'ultima settimana. Rocco conferma che Rachida è stata a tratti dura se non sgradevole ma, spiega, "è stata massacrata dalle zanzare e oltretutto lei si è sempre occupata del cibo, l'unico vero argomento di litigio sull'isola". Parte quindi un altro video dove si vede Rachida polemizzare con tutte, dalle Donatella alla Buccino. Non si riesce a trovare un punto di accordo e Rachida sembra avercela con tutte. Signorini dice che capisce "la durezza della vita" ma questa "non può mai giustificare la mancanza di educazione".

LE LITI CONTINUANO - Tornati in studio dopo il break pubblicitario il collegamento va subito nella Palapa dove Cecilia e Rachida stanno ancora discutendo animatamente. Anche Valerio interviene per dire che a suo parere Rachida ha esagerato, in particolare nei confronti di Cristina, apostrofata pesantemente. Il casus belli, è proprio il caso di dirlo, è il massaggio che Alex ha fatto al piede di Cristina. La moglie di Alex si mostra molto infastidita perché sostiene che il massaggio era davvero ridicolo. Alessia le ricorda che nelle settimane scorse era "gelosetta" e che il fatto che ora voglia fare la superiore "la fa molto ridere".



BRICE SI RIVESTE - Il collegamento torna a Playa Desnuda dove a Brice viene annunciato che deve lasciare l'isola e raggiungere il resto dei naufraghi. Lui è felicissimo, prende di corsa le sue poche cose e si incammina verso la barca che lo porterà a Playa Uva. Alessia intanto dà la parola alla figlia di Rachida.



IL MOMENTO DEL VERDETTO - Sono arrivati più di 2 milioni e 200mila voti e il risultato sembra essere stato incerto fino alla fine. Prima dell'annuncio del vincitore Rocco e Andrea intonano una canzone di Cat Stevens. Poi l'annuncio: il naufrago che deve immediatamente abbandonare la Palapa è Rocco Siffredi. Rachida è disperata perché vede andare via il suo unico sostegno. Dice di voler uscire anche lei. Tutti pensano che Rocco se ne stia andando definitivamente senza sapere che c'è la nuova Playa Desnuda. Intanto Signorini spiega l'eliminazione con il fatto che Siffredi è un personaggio forte, quindi scomodo. E poi, essendo questa edizione molto social, chi è più popolare sui social, come Valerio Scanu, è avvantaggiato.



LA PROVA RICOMPENSA - In attesa che Rocco arriva sulla nuova Playa Desnuda è il momento della prova ricompensa. Dovranno rompere delle noci di cocco dopo aver scavalcato una piramide di corda. All'interno dei cocchi ci sono numeri dall'1 al 50: vince chi trova il numero più alto. Vince Cristina che trova il 39. A questo punto il vincitore della prova leader, Alex, sarà il primo a mangiare, poi toccherà a Cristina ma per i naufraghi ci sono delle brutte sorprese: i panini sono solo 6 e i naufraghi 7, significa che uno non mangerà e sarà eliminato. Cristina chiama Valerio, che così è salvo. Lui dà il suo panino a Cecilia. Lei salva le Donatella che a loro volta tra Andrea e Rachida salvano Andrea.







ROCCO DESNUDO - Rocco arriva sulla Playa Desnuda. All'annuncio che in realtà non è stato eliminato ma deve rimanere sulla Playa senza vestiti si denuda completamente senza nemmeno passare dal paravento. La regia evita di inquadrare ma il tripudio in studio, a partire da Alfonso Signorini e Mara Venier, la dice lunga sulla buona riuscita dello streap.



BRICE NELLA PALAPA - Per un desnudo che arriva uno che se ne va. Brice, pronto a rivestirsi, arriva tra i naufraghi della Palapa. Subito viene mostrato a tutti un video in cui tanto Brice che Cecilia danno giudizi non proprio entusiasti della convivenza che hanno dovuto affrontare su Playa Desnuda.



RACHIDA SU PLAYA DESNUDA - Arriva anche Rachida. Alessia le fa la proposta mentre la figlia dallo studio le chiede di "non umiliarsi per così poco" e di tornare a casa. Rachida le dice di non preoccuparsi, che conosce i suoi limiti e quando fermarsi. In studio si scatena la polemica per l'insistere della figlia di Rachida sul termine umiliazione, che gli altri non condividono.



PROVA IMMUNITA' - In attesa della decisione di Rachida, Alex Belli e Brice devono sfidarsi alla prova del fuoco per stabilire chi dei due avrà l'immunità. Alex, che ha già esperienza di questa prova, resiste per 1 minuto e 40 secondi. Ma Brice riesce ad arriva a 1' e 49'' diventando il leader di questa settimana, immune dalla nomination. E in virtù di questo approda in semifinale.



LA SCELTA DI RACHIDA - Si torna alla nuova Playa Desnuda per ascoltare la decisione di Rachida. Lei ringrazia per l'offerta, si dice felice dell'esperienza e dispiaciuta per i malintesi ma saluta tutti e torna a casa. Alfonso le fa i complimenti per la bellezza del discorso e chiede un altro applauso per lei.



LE NOMINATION - Si inizia con le nomination. Il primo è Alex Belli che nomina Cristina. Tocca quindi alle Donatella, e anche loro fanno il nome della Buccino. Tocca quindi a lei che, a sorpresa, rende pan per focaccia e nomina Alex, mentre la moglie di lui scuote la testa. Stessa nomination per Andrea Montovoli che ritiene giusto che "anche lui provi l'ebbrezza di andare sul ring e giocarsi la semifinale". Belli si prende la terza nomination da Cecilia, che dice di vederlo "finto su tante cose". Manca solo Valerio. Per lui in studio c'è una sorpresa: Ivana Spagna. Saluti, baci, dediche e poi la nomination: anche lui fa il nome di Alex Belli che così diventa il primo nominato di questa settimana.



PAROLA AL LEADER - Adesso tutti i naufraghi devono abbandonare la Palapa tranne Brice. In qualità di leader della settimana dovrà fare il nome del secondo nominato. Intanto arriva in studio l'eliminato di settimana scorsa, Pierluigi Diaco. Dopo il video che riassume la sua avventura sull'Isola racconta un episodio toccante, spiegando di aver sognato, mentre si trovava sull'Isola, suo padre (morto quando lui aveva 5 anni) per la prima in vita sua. Si chiude con l'annuncio delle due nomination: Alex è dunque il nominato dal gruppo, mentre Brice, dopo qualche momento di indecisione, fa il nome di Valerio per esclusione.

