19 febbraio 2015 Isola dei Famosi, Rocco propone una cosa a tre ma poi piange per la famiglia Il pornoattore conteso tra Cristina e Rachida, mentre inizia a farsi sentire la nostalgia di casa

10:09 - Sull'Isola dei famosi stanno uscendo le prime vere emozioni di Rocco Siffredi, che da una parte provoca le compagne d'avventura e dall'altra si commuove pensando alla moglie e ai figli. Il pornoattore è infatti entrato nelle grazie di Rachida, che è gelosa della prorompente Cristina. Ma Siffredi ha la soluzione giusta per riportare la pace tra le due donne: "Vieni qua Rachi, facciamo una cosa a tre... mai dire mai".

Mentre la chef si sta rilassando in acqua con Rocco, la Buccino arriva a lavarsi i capelli. L'intrusione non è presa affatto bene da Rachida, che si allontana seccata, mentre il pornoattore si complimenta con la showgirl: "Guarda, arriva la sirena. Certo che hai un fisico... Stai molto bene, fai sport vero?". Non perde però di vista l'altra sua donna che "Si è ingelosita, guarda che sguardi che mi fa. Rachi, vieni qua. Facciamo un three-way dai... mai dire mai Rachida".

Dopo due settimane inizia a farsi sentire anche la nostalgia di casa. Tra le lacrime Rocco ripensa alla "family" e fa il bilancio del tempo passato sull'isola: "Credo che sia iniziato il percorso che volevo fare. Come marito e come padre potrei fare di più, mia moglie se lo merita. Sono qui per migliorare questi due aspetti, spero di riuscirci".